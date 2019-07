Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch an der Riemenschneiderstraße

Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.30 Uhr, bis Sonntag, 17.00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Riemenschneiderstraße ein.

Die Einbrecher stahlen unter anderem Münzgeld und einen Autoschlüssel. Mit dem Schlüssel stahlen sie anschließend einen VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen DIN-M 789, der auf einem Parkplatz hinter dem Haus stand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell