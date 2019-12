Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Verkehrsunfall mit Weihnachtsbaum

Montabaur (ots)

Am Montag, 16.12.2019, 21.15 Uhr überfuhr ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus der VG Montabaur auf der B 49 in Fahrtrichtung Koblenz eine Tanne die mittig auf der Fahrbahn lag. Aufgrund von Gegenverkehr war ein Ausweichen nicht möglich und somit überfuhr der PKW-Fahrer auf der B 49, kurz vor der Ausfahrt zum Krankenhaus den Baum. Am PKW des Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden. Offenbar wurde der Baum von einem anderen Verkehrsteilnehmer verloren. Die Polizei Montabaur erbittet nun Zeugenhinweise zum Verlust der vorweihnachtlichen Ladung.

