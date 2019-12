Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in ein Reihenmittelhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 04. November, 18.00 Uhr und Samstag, 07. November 2019, 12.05 Uhr, in ein Reihenhaus in der Straße Im Heitkamp ein. Die Einbrecher verschafften sich durch den anliegenden Wintergarten Zugang zum Inneren des Hauses. Das Objekt durchsuchten die Diebe anschließend nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut können zurzeit noch keine Angaben getätigt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen.(as)

