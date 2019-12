Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Berge (ots)

Zu einem Einbruch kam es am 06. Dezember, zwischen 16 und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ria-Tiemann Straße. Die unbekannten Täter warfen mit einem Pflasterstein die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, wurde der Tatort wieder verlassen. Zeugenaussagen oder Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381-916-0 entgegen. (av)

