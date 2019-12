Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schnell gefasst: Zwei Festnahmen nach Autoaufbrüchen

Hamm (ots)

Die Polizei Hamm hat am Donnerstag, 5. Dezember, zwei Männer festgenommen. Sie stehen im Verdacht vier Fahrzeuge in Hamm aufgebrochen zu haben. Zuvor wurden am selben Abend an der Jägerallee, dem Kentroper Weg und der Rietzgartenstraße zwischen 20 und 23 Uhr aus mehreren Fahrzeugen (Typ: Mercedes, Skoda, BMW, VW) Gegenstände - unter anderem Bargeld und Taschen - entwendet.

Hinweise auf die Täter erhielt die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen. Dieser beobachtete zwei Verdächtige beim Aufhebeln eines BMW am Kentroper Weg gegen 23 Uhr am 5. Dezember.

Im Rahmen einer Fahndung konnten anschließend zwei Männer angetroffen werden, die der Täterbeschreibung des Zeugens entsprachen. Die beiden Hammer im Alter von 39 und 40 Jahren sind bereits einschlägig bei der Polizei bekannt. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen konnte Diebesgut sichergestellt werden.

Bei der Festnahme leisteten sie Widerstand und beleidigten die Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaft strebt nun die Vorführung vor den Haftrichter an. Ein Zusammenhang mit weiteren Autoaufbrüchen, unter anderem in Heessen, wird geprüft. (lt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell