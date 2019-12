Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 13-Jähriger leicht verletzt- BMW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem leichtverletzten 13-Jährigen auf der Wilhelmstraße sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen BMW. Gegen 7.30 Uhr war der 13- Jährige zu Fuß auf der Wilhelmstraße unterwegs. In Höhe des Ebertparks überquerte er an einer Fußgängerampel die Fahrbahn, um seinen Weg in Richtung Friedrich-Ebert-Realschule fortzusetzen. Dabei stieß er mit einem schwarzen BMW zusammen. Der Fahrer des BMW setze seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

