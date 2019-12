Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm - Versuchtes Tötungsdelikt

Hamm, Ahlen (ots)

Eine Verfolgungsfahrt mit mehreren Streifenwagen der Polizei lieferte sich ein 24-jähriger Beschuldigter aus Ahlen am Nachmittag des 05.12.2019. Sie begann gegen 15.33 Uhr auf der Heessener Straße in Hamm und endete gegen 15.47 Uhr in der Straße Im Elsken in Ahlen. Ein Motorradpolizist beabsichtige den Beschuldigten aufgrund eines Handyverstoßes auf der Heessener Straße anzuhalten. Der Beamte gab ihm Anhaltezeichen, die der Beschuldigte jedoch missachtete.

Stattdessen erhöhte er seine Geschwindigkeit und ergriff die Flucht. Hierbei fuhr der Beschuldigte mit überhöhter Geschwindigkeit unter Missachtung diverser Verkehrsregeln weiter in Richtung Ahlen. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt versuchte der Beschuldigte den 45-jährigen Motorradpolizisten bei einer Geschwindigkeit von etwa 130 km/h von der Straße zu drängen. Nur durch eine Vollbremsung und reaktionsschnelles Ausweichen des Polizeibeamten konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. In der Straße Im Elsken in Ahlen stoppte der Beschuldigte seinen PKW und flüchtete zu Fuß weiter. Mit Hilfe des eingesetzten Polizeihubschraubers konnte er kurze Zeit später gestellt und festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Auskünfte zum Fall erteilt der sachbearbeitende Staatsanwalt, Herr Giesenregen, unter der Telefonnummer 0231 926 26121. (jb)

