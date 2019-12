Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 17-jährige Leichtkraftradfahrerin und ihr 19-jähriger Sozius wurden am Donnerstag, 05. Dezember, 17.58 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße verletzt. Eine 18-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Dabei stieß sie mit dem Leichtkraftrad der 17-Jährigen zusammen, welche ebenfalls auf der Hammer Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die beiden auf dem Leichtkraftrad befindlichen Personen wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht. Während der Mitfahrer nach der ambulanten Behandlung entlassen werden konnte, verblieb die Fahrerin stationär im Krankenhaus. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (be)

