Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 71-jährige Autofahrerin wurde am Mittwoch, 04. Dezember 2019, gegen 15.05 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Hyundai die Friedrich-Ebert-Straße in nördliche Richtung, als es im Kreuzungsbereich Marinestraße zu einem Zusammenstoß mit dem VW einer 18-Jährigen kam. Die VW-Fahrerin wollte den Kreuzungsbereich auf der Marinestraße in Richtung Bockum passieren. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wurde weiterhin der Pkw einer auf der Marinestraße verkehrsbedingt wartenden 43-Jährigen beschädigt. Die 71-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 7500 Euro. (as)

