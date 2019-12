Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallverursacher gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam auf dem Südfeldweg, in der Zeit zwischen Mittwoch 4. Dezember, 23.50 Uhr und Donnerstag, 5. Dezember, 11.30 Uhr. Hierbei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Hamm durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(je)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell