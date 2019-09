Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 06.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah den flüchtigen weißen Transporter? - Offenbach

(aa) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag auf der Senefelderstraße in Höhe der Hausnummer 166 ereignet hat. Beim Fahrstreifenwechsel hatte ein weißer Transporter einen Mercedes gestreift. Dessen 44-jährige Lenkerin hatte gegen 15.50 Uhr die Linksabbiegerspur befahren, um in die Zufahrt zum Ringcenter abzubiegen. Der weiße Transporter (seitlich mit einer Firmenaufschrift) war von der Geradeausspur auf die Linksabbiegerspur gewechselt und hatte dabei den A 150 an der vorderen rechten Autoseite touchiert. Der Schaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Der Verursacher hielt nicht an, um sich darum zu kümmern. An dem Transporter ist vermutlich die vordere linke Seite beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Audi S6 entwendet - Neu-Isenburg

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Donnerstag einen in der Straße "Am Erlenbach" abgestellten Audi des Typs S6. Der graue Kombi mit Frankfurter Kennzeichen und der Ziffernfolge 330 verschwand zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.10 Uhr, von einem Parkplatz im Bereich der 50er-Hausnummern. Nach der Anzeigenaufnahme hat die Kripo den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Einbrecher hebelten Fenster auf - Mainhausen/Mainflingen

(fg) In der Straße "Am Sportplatz" waren Einbrecher am Donnerstag zugange, hebelten ein Fenster der dortigen Pizzeria auf und durchsuchten anschließend eine Wohnung im Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Eindringlinge einen kleinen Tresor und Bargeld mit. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die den Einbruch zwischen 17 und 20 Uhr beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 06.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

