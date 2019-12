Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte Täter brechen Anhänger auf und begehen im Anschluss eine Verkehrsunfallflucht

Hamm-Herringen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie unbekannte Täter am Freitag, 6. Dezember, gegen 6.40 Uhr, das Schloss eines am Straßenrand der Lange Straße geparkten Anhängers aufbrachen. Gegen 7 Uhr wurde der Anhänger am Straßenrand der Dortmunder Straße aufgefunden. Dieser hatte sich vermutlich während der Fahrt vom Zugfahrzeug der Täter gelöst und war mit einem Zaun kollidiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zur Identität der Täter oder zum Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.(je)

