Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitag, 06.Dezember, in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf dem Alten Uentroper Weg, unweit der Einmündung Auf dem Placken. Die Täter hebelten die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so in die Wohnung. Aufmerksame Nachbarn nahmen Geräusche in der Wohnung wahr und klopften an die Wohnungstür. Die gestörten Täter flüchteten mit erbeutetem Schmuck auf gleichem Wege vom Tatort. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381-916-0 entgegen. (av)

