POL-DU: Moers: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Duisburg: Polizei sucht Zeugen nach tödlicher Schlägerei

Die Polizei bittet erneut die Bevölkerung um Hinweise zu einer Schlägerei mit tödlichem Verlauf am 9. November (Samstag, 19:40 Uhr) auf der Homberger Straße in Moers. Bei der Auseinandersetzung war ein Mann (23) in Folge seiner Verletzungen gestorben. Die Duisburger Mordkommission ermittelt die Hintergründe sowie die Tatbeteiligung von flüchtigen Personen und bereits festgenommenen Männern. Wer Beobachtungen, Videos oder Fotos gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0203 280-0 beim KK 11.

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Vorfall ist über die nachfolgenden Links abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4435436 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4435944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4436526 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4438773

