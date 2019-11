Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Am Samstag (16. November) achtete der 76-jährige Fahrer eines Kia, beim Einfahren auf die Koloniestraße, nicht auf den nachfolgenden Verkehr. In Höhe der Hausnummer 69, stieß er um 14:15 Uhr gegen einen auf der Koloniestraße fahrenden Skoda. Der Kia-Fahrer und seine zwei 74 und 82 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert, wo sie zur stationären Behandlung verlieben. Auch der 39-jährige Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Die Koloniestraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell