Polizei Duisburg

POL-DU: Moers: Folgemeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve und der Polizei Duisburg: Ein Toter nach Schlägerei - Weiterer Tatverdächtiger festgenommen

Moers/Duisburg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstag (9. November) gegen 19:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen circa 20 Personen mit tödlichem Ausgang auf der Homberger Straße in Moers. Durch intensive Ermittlungen der Mordkommission konnte ein weiterer Tatverdächtiger (20) identifiziert und mit dem Ziel der Vorführung vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Verifizierung der Person, die den tödlichen Stich gesetzt hat, dauern an. (dab)

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Vorfall ist über die nachfolgenden Links abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4435436 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4435944 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4436526

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell