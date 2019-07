Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg- Erhebliche Menge Drogen gefunden Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Philippsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Philippsburg stießen am Montag in der Wohnung eines 26-Jährigen zufällig auf eine erhebliche Menge Drogen. Seine 31-jährige Lebensgefährtin rief gegen 0.30 Uhr die Polizei, weil ihr Partner sie geschlagen hatte und sie aus der Wohnung flüchten musste. Bereits bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Philippsburg stieg den Beamten aus der Wohnung offensichtlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Bei einer von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe angeordneten Durchsuchung fanden die Polizisten daraufhin im Anwesen über ein Kilogramm Amphetamin und über 400 Gramm Marihuana auf. Außer einer Indoor-Anlage mit fünf Marihuana-Pflanzen wurden die Einsatzkräfte auch auf circa 30 bis zu einem halben Meter hohe Marihuana-Pflanzen im Hof aufmerksam. Der 26-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstag einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

