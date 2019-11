Polizei Duisburg

POL-DU: Tödlicher Schiffsunfall in Köln-Mülheim

POL-Duisburg/Köln (ots)

Ein niederländisches Tankmotorschiff wollte am Dienstag, 12.11.2019, gegen 18:15 Uhr von der Kaimauer in Köln-Mülheim ablegen. Dabei stürzte ein 60- jähriger Binnenschiffer aus noch nicht geklärten Gründen in den Rhein. Er geriet zwischen Kaimauer und Schiffskörper. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb er im Krankenhaus. Die Unfallaufnahme übernahm die Wasserschutzpolizei. Ein Todesermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei in Köln eingeleitet und dauert an.

