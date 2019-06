POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Polizeiinspektion Hildesheim

Bad Salzdetfurth (web) - Am heutigen Sonntag, in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:05 Uhr, kam es in der Oberstraße, gegenüber der Bäckerei Zieseniß, zu einem sogenannten "Spiegelklatscher". Vor Ort stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren mit dem eigenen Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Opel Isignia. Der Spiegel der Fahrerseite wurde dabei beschädigt (Schaden ca. 200 Euro). Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mehrere Zeugen hatten den Unfall beobachtet und schließlich den Fahrzeughalter über den Vorfall informiert. Leider konnten die Zeugen zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden. Diese werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (unter Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

