Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Erneute Sachbeschädigung an der Krüger-Adorno-Schule in Elze

Hildesheim (ots)

Elze (bue): Im Zeitraum vom 29.05.2019 bis zum 31.05.2019 kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an der Krüger-Adorno-Schule in Elze. Bislang unbekannte Täter haben ein Fenster und eine Tür beschädigt. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Die Polizei in Elze erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 05068-93030.

