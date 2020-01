Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 23.01.2020.

Goslar (ots)

Herrenfahrrad gestohlen.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 07.40 und 13.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das mit einem Panzerkabelschloss in einem Fahrradständer in der Schilderstrasse, Höhe Haus Nr. 10, gesichert abgestelltes rot-graues Herrenfahrrad Cube Analog, 48er Rahmengröße, 29er Reifengrösse, 27er Kettengangschaltung, mit schwarzen Schutzblechen, rot-schwarzen Griffen, schwarzem Sattel und schwarzen Felgen. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand in Wohnung.

Goslar. Am Mittwoch, 13.21 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar ein Zimmerbrand in der 7. Etage eines Mehrparteienwohnhauses in der Danziger Strasse gemeldet. Eine Evakuierung eines Teilbereichs des Gebäudes war bereits erfolgt, die betroffenen Bewohner vor Ort in Bussen betreut worden. Der Brand selbst konnte in der Folge von den eingesetzten Feuerwehren Goslar, Hahndorf und Bad Harzburg, die mit 74 Angehörigen und mehreren Rettungswagen unter Leitung des Ortsbrandmeisters Udo Löprich vor Ort waren, u.a. durch den Einsatz von Drehleitern, gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Danziger Straße war für die Dauer des Einsatzes für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Angaben über die Brandausbruchsursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit nicht möglich, die Ermittlungen dazu dauern an.

