POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfall beim Abbiegen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Seat flüchtete am Dienstag in Giengen ein silbernes Fahrzeug.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war kurz vor 17 Uhr in der Heidenheimer Straße ein Seat unterwegs. Mit dem bog eine 33-Jährige nach links in die Friedrich-List-Straße ab. Zeitgleich bog das andere Fahrzeug von der Friedrich-List-Straße nach links in die Heidenheimer Straße ab. Die Autos streiften sich, worauf die Seat-Fahrerin anhielt. Das silberne Fahrzeug fuhr jedoch einfach weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Sie hofft unter der Telefon-Nr. 07322/96530 auf Zeugenhinweise. Der Schaden am Seat beträgt rund 1.000 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++1807285

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

