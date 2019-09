Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Streit wegen Mietkosten eskaliert

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Bereich der Calwer Straße / Liebeneckstraße zu einer Auseinandersetzung unter rumänischen Staatsangehörigen. Ein Zeugen verständigte gegen 15.00 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie sich Personen mit Staubsaugerteilen und einem Schlagstock bewaffnet gegenüberstehen würden. Beim Eintreffen der insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihundeführer konnten zwar die Personen angetroffen werden aber es war keine Auseinandersetzungen mehr festzustellen. Auch gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme sehr schwierig, da die beteiligten Personen kaum Deutsch sprachen. Bislang konnte lediglich in Erfahrung gebracht werden, dass der Grunde der Auseinandersetzung noch fällige Mietkosten gewesen wären. Eine medizinische Versorgung der Verletzungen der Beteiligten war nicht erforderlich. Der Schlagstock sowie die Staubsaugerteile konnten von den Beamten gesichert werden. Da auch zwei minderjährige Personen beteiligt waren, hat das Haus des Jugendrechts die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an das Polizeirevier Pforzheim Süd unter der Telefonnummer 07231 186-3311.

