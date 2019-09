Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Schulgebäude in der Westlichen in Brötzingen eingebrochen. Am Samstagvormittag wurde festgestellt, dass die Täter gewaltsam in das Sekretariat eingedrungen sind und sowohl im Lehrerzimmer als auch im Verwaltungstrakt sämtliche Räume durchwühlt haben. Was hierbei den Langfingern in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt. Alleine der verursachte Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, seine Wahrnehmungen dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/1863311 mitzuteilen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell