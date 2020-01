Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Taxifahrt nicht bezahlt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat sich mit einem Taxi am Donnerstagmittag (23. Januar, 11 Uhr) vom Düsseldorfer Flughafen über Ratingen nach Hochfeld zu einer Adresse an der Liebfrauen-/Wanheimer Straße fahren lassen und dabei die Fahrtkosten in Höhe von rund 110 Euro nicht gezahlt. Der etwa 35 Jahre alte Fahrgast mit kurzen, schwarzen Haaren und einem Dreitagebart gab an, dass er kein passendes Bargeld dabei habe. Der dunkel gekleidete Mann bat den Taxifahrer um 60 Euro, um das Geld wechseln zu können, ging in eine Spielhalle und kam nicht mehr zurück. Der 62-jährige Taxifahrer rief die Polizei, die jetzt Zeugen sucht. Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0203 2800. (stb)

