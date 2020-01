POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 24.01.2020

Polizeiinspektion Goslar

Brand in Kleingartenanlage: Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer per Notruf ein Feuer in einer an der B 243, zwischen Seesen und Bornhaussen, gelegenen Kleingartenanlage. Die nur wenige Minuten nach Meldungseingang eintreffende Streife der Polizei Seesen konnte ein offenes Gebäudefeuer feststellen. Die kurz darauf eintreffenden Kameraden der Feuerwehr Seesen begannen sofort mit dem Löschangriff. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in der Datsche. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt. Ermittlungen zur Brandursache hat das 1. Fachkommissariat der Polizei Goslar übernommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall: Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr befuhr eine 68jährige Fahrzeugführerin aus Hannover mit ihrem Pkw die L 516, aus Richtung Klinik in Richtung Seesener Innenstadt. An der Granestraße wollte sie nach rechts in diese abbiegen und verlangsamte hierfür ihre Fahrt. Eine 22jährige Seesenerin, welche mit ihrem Pkw direkt hinter der Frau aus Hannover fuhr, erkannte dieses Manöver zu spät und fuhr auf. Die Insassen blieben unverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000,- Euro.

