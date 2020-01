Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zum Pressericht PK Bad Haerzburg vom 25.01.2020

Sachbeschädigung

In der Nacht zum Samstag traten oder schlugen bislang unbekannte Täter an einem in der Goethestraße geparkten grauen Pkw Mercedes den linken Außenspiegel ab. An weiteren Fahrzeugen in der Strasse waren die Spiegel angeklappt aber nicht beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzbuerg unter der Telefonnummer 05322/911110.

