Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 24.01.20, 12.00 Uhr bis Sonntag, 26.12.2020, 12.00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Tierarztpraxis

In der Nacht vom 24.01. auf den 25.01.20 kam es in der Grauhöfer Landwehrstraße, in Goslar zu einem Einbruchdiebstahl in eine dortige Tierarztpraxis. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster zu den Räumlichkeiten auf und entwendeten vermutlich Bargeld.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Am 25.01.20, gegen 13.40 Uhr, kam es auf dem Köppelsbleek, Einmündung Hirschstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. In Höhe der dortigen Überquerungshilfe wird das 5-jährige Kind von dem Fahrzeug erfasst und am Fuß leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Am 25.01.20 kam es in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr, in der Dr.-Wilhelm-Kempe-Straße, in Goslar, auf dem Kundeparkplatz des dortigen Discounters, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde der silberne Pkw der Geschädigten, welcher ordnungsgemäß auf dem Gelände parkte, durch einen vermutlich blauen Pkw beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt. Der oder die Verursacher/-in entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Goslar, Tel.: 05321/3390.

Sachbeschädigung an Kleinkraftrad

Am 25.01.20, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde das abgestellte Kleinkraftrad des Geschädigten in der Charley-Jacob-Straße umgestoßen und beschädigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 25.01.20, gegen 23.00 Uhr, ein 29-jähriger Fahrzeugführer, auf der Feldstraße, in Goslar mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er vermutlich unter dem Einfluss von Opiaten und THC.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Einsatz- und Streifendienst



Telefon: 05321-339-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell