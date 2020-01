Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Tankstelle

Legden (ots)

Ein Fenster des Verkaufsraumes aufgehebelt und so gewaltsam Zugang zur Tankstelle verschafft haben sich Unbekannte am Sonntag gegen 01.10 Uhr an der Holtwicker Straße in Legden. Die Alarmanlage löste aus und schlug die Täter offensichtlich in die Flucht. Zu Diebesgut können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

