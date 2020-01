Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Ahaus (ots)

Mit einem Fernseher unter dem Arm kletterte am Sonntag ein Einbrecher aus einem eingeschlagenen Fenster. Polizeibeamte, die durch einen aufmerksamen Zeugen gegen 11.35 Uhr hinzugerufen wurden, nahmen den Mann fest. Dieser war durch eine eingeschlagene Scheibe in ein Elektrofachgeschäft an der Schloßstraße eingestiegen. Bei dem Täter handelt es sich um einen 47-Jährigen aus den Niederlanden. Der zunächst Festgenommene wurde gegen Nachmittag aus der Polizeiwache entlassen.

