Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Unbekannte wollten über Balkon einbrechen

Raesfeld (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei einem versuchten Einbruch in Raesfeld: Die Täter hatten offensichtlich versucht, an der Rückseite eines Hauses an der Schermbecker Straße einen Balkon zu erklettern. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht in die Wohnräume im ersten Obergeschoss. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 10.00 Uhr, und Sonntag, 14.20 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

