Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gestohlener Wagen brennt aus

Gronau (ots)

In Flammen aufgegangen ist in der Nacht zum Sonntag in Gronau ein Auto. Kräfte der Feuerwehr löschten den Wagen, der an einem Haus an der Straße Alter Postweg gestanden hatte. Dabei stellte sich heraus, dass das Kleinstfahrzeug in der Nacht zuvor an der Losserstraße gestohlen worden war. Der beim Brand entstandene Schaden liegt circa bei 4.500 Euro; die Ursache dafür ist noch ungeklärt. Die Kripo ermittelt. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell