Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Halle (AKo)- Am heutigen Montagvormittag (28.10., gegen 10.00 Uhr) kam es an der Kreuzung Gütersloher Straße/ Versmolder Straße/Tatenhausener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Mercedes Geländewagen. Ein 64-jähriger Mann aus Halle befuhr mit seinem Mercedes die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Halle. Der Fahrer des Mercedes beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren, als ein 54-jähriger LKW-Fahrer, der die untergeordnete Tatenhausener Straße in Fahrtrichtung Versmold befuhr, mit ihm zusammenstieß. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in Bielefelder Krankenhäuser eingeliefert. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand war die Lichtzeichenanlage zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund von Wartungsarbeiten nicht im Betrieb.

Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 18.000 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich zeitweise voll gesperrt.

