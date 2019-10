Polizei Gütersloh

POL-GT: Dreiste Unfallflucht geklärt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JP) - Am Donnerstagnachmittag (24.10., 14.20 Uhr) touchierte eine VW Passat-Fahrerin beim Rangieren aus einer Parklücke an der Strengerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes.

Die Passat-Fahrerin verließ im Anschluss an den Zusammenstoß den Unfallort in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Zusammenstoß, notierte sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen und verständigte die Polizei.

Ermittlungen führten zu einer 25-jährigen Frau aus Gütersloh, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell