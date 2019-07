POL-BI: Falsche Polizeibeamte festgenommen

Polizei Bielefeld

In der Nacht von Montag, den 13.05.2019, auf Dienstag, 14.05.2019, wurde eine 79-jährige Bielefelderin Opfer eines Trickbetruges durch "falsche Polizeibeamte".

Der Anrufer täuschte vor, dass Polizisten in ihrer Nachbarschaft Täter einer Einbrecherbande festgenommen und bei diesen einen Zettel mit ihrem Namen entdeckt hätten. Jedoch seien nicht alle Einbrecher festgenommen worden, so dass die Gefahr bestehe, dass andere Täter die Geschädigte überfallen. Um Druck auf die Geschädigte auszuüben wurde ihr ein vermeintliches Verhörprotokoll vorgespielt, in dem die Einbrecher angaben, auch Gewalt auszuüben.

Aufgrund dieser Befürchtung übergab die Geschädigte an eine angekündigte angebliche "Polizeibeamtin" ihre Wertgegenstände. Aufwendige Ermittlungen des Kriminalkommissariats führten zur Identifizierung zweier Täterinnen. Am gestrigen Tag wurden in Bielefeld und in Ganderkesee zwei Wohnungen durchsucht. Die Kriminalbeamten fanden umfangreiches Beweismaterial.

Eine 28-jährige Frau aus Ganderkesee und eine 30-jährige Frau aus Bielefeld wurden festgenommen. Eine der beiden gab die Tat zu und machte Angaben zur Sache.

Beide Personen wurden am heutigen Tag beim AG Bielefeld vorgeführt. Die zuständige Richterin erließ Haftbefehl gegen beide.

