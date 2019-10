Polizei Gütersloh

POL-GT: Dirk Zeller ist neuer Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (SM) - Seit Montag (28.10.) ist Polizeioberrat Dirk Zeller Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Landrat Sven-Georg Adenauer begrüßte POR Zeller im Kreishaus sehr herzlich. Dirk Zeller wechselt aus Warendorf nach Gütersloh. Der 55-jährige Münsteraner bekleidete von 2002 bis 2015 mehrere leitende Positionen in Coesfeld und Münster bevor er zwischen 01/2015 und 02/2016 als Chief Human Resources Planning and Recruitment bei der EU-Mission EULEX im Kosovo eingesetzt war. Nach einer Station am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten war er seit September 2018 in Münster als Leiter der Direktion Kriminalität tätig. Der neue Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz sieht seinen neuen Aufgaben im Kreis Gütersloh mit Freude entgegen: "Ich freue mich auf meinen Einsatz und die Zusammenarbeit mit den Kollegen bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh."

Bild (v.l.n.r.): Landrat Sven-Georg Adenauer, LPD Ingenohl, PORin Kockel und POR Zeller

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell