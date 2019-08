Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Werkzeugdiebe schlagen zu

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Werkzeugdiebe an einem in der Hagener Straße geparkten weißen Lkw Mercedes zu schaffen. Die Täter brachen das Türschloss zur Ladefläche auf und entwendeten Werkzeuge im Wert bis 3000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell