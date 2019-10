Polizei Gütersloh

POL-GT: 17-Jähriger von Unbekannten festgehalten

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (26.10., 22.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen 17-jährigen Gütersloher in der Nähe des Wasserturms an der Barkeystraße angesprochen und festgehalten.

Unter Vorhalt einer Glasflasche forderten die Unbekannten Bargeld von dem Jugendlichen. Nachdem ihnen eine sehr geringe Menge Bargeld ausgehändigt worden ist, entfernten sich die Unbekannten.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Einer hatte eine Glatze, war ca. 185 cm groß und ca. 18 Jahre alt. Er trug ein weißes Oberteil. Der zweite Unbekannte war 168 cm groß und dunkel gekleidet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Polizei Gütersloh

