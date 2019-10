Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (VT) - Am Freitagnachmittag (25.10.2019, 15:13 Uhr) befuhr eine 26-jährige Rietbergerin mit ihrem Renault Twingo die Lippentruper Straße aus Richtung Ackfelder Straße kommend in Fahrtrichtung Höchtestraße. Beim Überqueren der Kreuzung Stromberger Straße übersah sie dabei den vorfahrtsberechtigten Ford Focus eines 59-jährigen aus Langenberg, welcher die Stromberger Straße aus Langenberg kommend in Fahrtrichtung Matheweg befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und wurden durch die Wucht des Aufpralles auf den Grünstreifen neben dem Kreuzungsbereich geschleudert. Die leicht verletzte Fahrzeugführerin des Renault Twingo und deren 21-jähriger Beifahrer wurden vor Ort durch Rettungssanitäter der Feuerwehr erstversorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Gütersloh verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die Stromberger Straße halbseitig in Richtung Matheweg gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 7.000 Euro.

