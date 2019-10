Polizei Gütersloh

POL-GT: Stromausfall, Feuer, Randale - Korrektur des Straßennamens

Gütersloh (ots)

Werther (FK) - In dem Pressebericht hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Laubhaufen brannte nicht wie angegeben an der Werther Straße, sondern an der Weststraße / Meyerfeld.

