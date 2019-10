Polizei Mettmann

POL-ME: Von der Straße geschleudert und überschlagen - Velbert - 1909005

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag des 01.10.2019, gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 35-jährige Frau aus Velbert, mit ihrem weißen PKW Hyundai i30, die Asbrucher Straße (L355) in Velbert, unmittelbar an der Ortsgrenze von Velbert-Neviges nach Wülfrath. Aus Richtung Wuppertal kommend, ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve, verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. In Höhe der Zufahrt zum Haus Nr. 91 schleuderte der Hyundai auf regennasser Straße plötzlich nach rechts von der Fahrbahn. Neben der Straße geriet er in einen Graben, überschlug sich, zerstörte dabei noch einen Stromkasten und zwei Verkehrszeichen. Ein Strommast und zwei Leitpfosten wurden zudem ebenfalls leicht beschädigt. Geschützt vom angelegten Sicherheitsgurt wurde die 35-jährige Hyundai-Fahrerin zum Glück nur leicht verletzt, erlitt aber einen Unfallschock. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie zur ambulanten ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Velberter Krankenhaus gebracht.

Der schwer beschädigte Hyundai wurde von einem angeforderten Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Die Stadtwerke entsendeten sofort Mitarbeiter zur Sicherung des Stromkastens und der örtlichen Stromversorgung. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten, wurde die Asbrucher Straße für mehr als eine Stunde einspurig gesperrt, der Verkehr geregelt. Dadurch kam es nur zu mittleren Verkehrsstörungen.

Der beim Unfall entstandene Gesamtsachschaden summiert sich nach ersten polizeilichen Schätzungen auf mindestens 13.000,- Euro.

