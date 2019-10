Polizei Mettmann

POL-ME: 2,0 Promille - Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall - Monheim - 1910004

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag, 30.09.2019, gegen 18:50 Uhr, kam es auf der Vereinsstraße in Monheim am Rhein zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Ein 71-jähriger Fahrradfahrer aus Monheim war von einem Zeugen beobachtet worden, wie er einen rechtsseitig geparkten roten Renault Twingo mit seinem Fahrrad touchierte und den Wagen dabei beschädigte. Der Anwohner hielt den Radfahrer von der Weiterfahrt ab und informierte die ihm bekannte Fahrzeugbesitzerin. Diese wiederum rief sofort die Polizei.

Der Fahrradfahrer gab gegenüber der Polizei zu, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille. Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt und Verkehrsgefährdung gegen den Monheimer ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Bevor der Beschuldigte anschließend die Polizeiwache verlassen und seinen Heimweg zu Fuß antreten konnte, wurde ihm bis zur Ausnüchterung jedes weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagt.

