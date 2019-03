Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unfall zwischen Fahrradfahrern: 51-Jähriger verletzt sich bei Frontalzusammenstoß schwer

Kassel (ots)

Am heutigen Freitag, gegen 07:30 Uhr, ist es am Platz der Deutschen Einheit in Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Dabei verletzte sich ein Mann schwer, jedoch nach aktuellem Stand nicht lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen in ein Kasseler Krankenhaus. Der andere Radfahrer wurde leicht verletzt und konnte die Unfallstelle selbstständig verlassen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, fuhr ein 41-Jähriger aus Kassel mit seinem Citybike die Leipziger Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Dabei nutzte er den für Radverkehr freigegebenen kombinierten Rad- und Gehweg. Am "Großen Kreisel" beabsichtigte er der L3460 weiter in Fahrtrichtung Waldau zu folgen. Im dortigen Einmündungsbereich kam es schließlich zu dem Frontalzusammenstoß mit dem 51-jährigen Radfahrer. Dieser war mit seinem Mountainbike auf dem Radweg offenbar entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Aufgrund einer unmittelbar vor der Unfallörtlichkeit auf dem Geh- und Radweg stehenden Litfaßsäule, erkannte der 41-Jährige den verbotswidrig entgegenkommenden Radfahrer vermutlich spät, sodass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Ein Schaden war lediglich an dem Citybike entstanden. Diesen schätzten die Beamten auf 250 Euro.

