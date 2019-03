POL-KS: Autobahn 44 (Lkr. Kassel): Zwei Pkw-Insassen bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Autobahn 44 in Richtung Dortmund sind am gestrigen Donnerstagabend bei Zierenberg im Landkreis Kassel die beiden Insassen des Autos schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Pkw, ein 5er BMW, war im rechten Frontbereich erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die weiteren Ermittlungen der Beamten der Polizeiautobahnstation diesbezüglich dauern an. Aufgrund des Unfalls kam es zu einer etwa 30-minütigen Vollsperrung mit rund fünf Kilometern Stau.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 23:30 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund, etwa 3,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Breuna. Der aus dem Landkreis Sömmerda in Thüringen stammende 50-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger war dort vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um einen langsamer fahrenden Laster zu überholen. Aus noch unbekannten Gründen war der von hinten kommende 5er BMW, an dessen Steuer eine 61-Jähriger aus Soest in Nordrhein-Westfalen saß auf den Lkw-Anhänger aufgefahren. Dabei wurde der BMW auf der rechten vorderen Fahrzeugseite stark eingedrückt. Sowohl der 61-jährige Fahrer als auch seine ebenfalls aus Soest stammende 50-jährige Beifahrerin zogen sich dabei die Verletzungen zu, bei denen es sich nach erster Einschätzung des Rettungsdienstes um verschiedene Prellungen handeln dürfte. Einen ebenfalls in dem Auto befindlichen Hund brachte die eingesetzte Feuerwehr anschließend vorsorglich in eine Tierarztpraxis. Den Sachschaden am BMW beziffern die Autobahnpolizisten auf ca. 10.000 Euro, den Schaden am Lkw-Anhänger auf weitere 3.000 Euro. Der 50-jährige Lkw-Fahrer war bei dem Unfall unverletzt geblieben.

Bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten gegen 1 Uhr musste die A 44 in Richtung Dortmund voll gesperrt werden, weshalb es zu den Verkehrsbehinderungen kam. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt.

