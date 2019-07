Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu "Aggressionsdelikt im Straßenverkehr: Mann schubst 17-Jährigen vom Fahrrad" - Hilden - 1907145

Mettmann (ots)

Bei unserer Pressemeldung mit der Nummer OTS 1907144 hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Wir bitten Medienvertreter in ihrer Berichterstattung, die zuvor veröffentlichte und inzwischen gelöschte Pressemeldung durch diese hier folgende zu ersetzen:

Am Donnerstagabend (25. Juli 2019) hat ein bislang noch unbekannter Autofahrer einen 17 Jahre alten Hildener auf einem Parkplatz am Lindenplatz vom Fahrrad geschubst.

Gegen 19:30 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Fahrrad über die Sankt-Konrad-Allee in Richtung Lindenplatz gefahren, als plötzlich vor ihm ein Auto rückwärts aus einem Parkplatz setzte. Der 17-Jährige konnte einem Unfall knapp ausweichen. Laut eigenen Angaben zeigte er dem Fahrer des Wagens daraufhin den Mittelfinger und setzte seine Fahrt fort.

Der Fahrer des Wagens verfolgte den Radfahrer nun, bis er ihn auf dem Park and Ride-Parkplatz am Lindenplatz einholte und vom rollenden Fahrrad schubste. Der 17-Jährige fiel daraufhin in ein Gebüsch. Anschließend folgte noch eine kurze verbale Auseinandersetzung und der Autofahrer fuhr davon.

Der 17-Jährige meldete anschließend den Vorfall der Polizei und gab dabei die folgende Personenbeschreibung des Autofahrers an:

- etwa 35 bis 45 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - hatte einen Dreitagebart - dünn bis sportlich - sprach akzentfreies Deutsch, mitteleuropäisches Aussehen - braune Haare - trug eine kurze Sporthose und Tanktop

Bei dem Auto soll es sich um einen silber-grauen Toyota mit Mettmanner Kennzeichen gehandelt haben. Daher bittet die Polizei nun um weitere Hinweise zu dem Autofahrer. Diese nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 989-6410.

