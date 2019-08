Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Feuerausbruch nach technischem Defekt

Baden-Baden, Oos (ots)

Ein Brandschaden im fünfstelligen Bereich ist die Bilanz eines Feuerausbruchs am Freitagvormittag in einem Betrieb in der Dr.-Reckeweg-Straße. Vorsichtshalber haben sämtlich Mitarbeiter nach der Brandentdeckung die Firmenräume verlassen. Nach bisherigen Feststellungen hatten sich gegen 10:40 Uhr abgelagerte Kunststoffreste in einem Absaugekanal infolge eines technischen Defekts entzündet. Ersthelfer gingen mit Feuerlöschern gegen das offene Feuer vor und konnten die Flammen bis zum Eintreffen der Baden-Badener Wehrleute in Schach halten. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Floriansjünger die Abluftanlage mit technischem Gerät öffnen. Vorsorglich verständigte Kräfte des Rettungsdienstes mussten nach einer Untersuchung der Ersthelfer nicht eingreifen. Verletzt wurde niemand.

/wo

