Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Wohnung

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschaffte sich ein Dieb auf noch unbekannte Art und Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Nordstraße. Entwendet wurden Bargeld und ein iPhone 5. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell