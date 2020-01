Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 29.01.2020

Goslar (ots)

Unfall zwischen Linienbus und Pkw

Am Di., 28.01.20, 19.40 Uhr, befuhr eine 48-jährige Frau aus Wernigerode mit ihrem Linienbus die Lange Straße in Langelsheim. Als sie von dort nach links in die Breite Straße abbog, streifte sie den dort wartenden Pkw BMW eines 38-jährigen Fahrers aus Zamosc/Polen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

