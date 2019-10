Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Bargeld durch Unbekannte entwendet- Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Die Bewohner eines Wohnhauses in der Bauerschaft Aldrup stellten bei ihrer Rückkehr einen Einbruch und das Fehlen von Bargeld fest. Augenscheinlich gelangten Unbekannte am Mittwoch, den 23.10.2019, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr in das Wohnhaus und durchwühlten einen Teil der Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld als Beute in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des Diebesgutes kann derzeit nichts gesagt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl nennen können werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

