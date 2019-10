Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dötlingen. Zu einem Unfall, bei dem ein 21-Jähriger Radfahrer aus Hatten leicht verletzt worden ist, kam es am Mittwoch, den 23.10.2019, gegen 07:30 Uhr. Eine 32-Jährige Opelfahrerin beabsichtigte, mit ihrem Fahrzeug von der Straße Natenheide in die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden und bevorrechtigten jungen Mann auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß musste der Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell